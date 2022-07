Salernitana, è di Simy il primo gol stagionale

SK JENBACH 0 SALERNITANA 9

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Motoc (46’ Galeotafiore), Radovanovic (46’ Mantovani), Fazio (46’ Gagliolo); Mazzocchi (46’ Kechrida), Capezzi (46’ Cavion), Bohinen (46’ Boultam), M.Coulibaly (46’ Iervolino), Jaroszynski (46’ Sy); Ribery (46’ D’Andrea), Simy (46’ Kristoffersen). All.: D. Nicola MARCATORI: 14’ Simy, 41’ Mazzocchi, 55’, 57’ e 90’ D’Andrea, 62’, 72’ e 85’ Kristoffersen, 83’ Boultam (rig). JENBACH (AUSTRIA) – E’ di Nwankwo Simy il primo gol della nuova stagione per la Salernitana. Il nigeriano al 14’ ha trafitto il portiere dello Jenbach, battuto poi per altre sette volte da Mazzocchi, Boultam e soprattutto gli scatenati D’Andrea e Kristoffersen a segno entrambi con tre reti nel rotondo 8-0 inflitto dalla Salernitana ai dilettanti austriaci. Un buon test per gli uomini di Nicola a cui non ha partecipato il solo Botheim. L’attaccante norvegese infatti sta lavorando a parte per rimettersi al passo con i compagni sotto il profilo atletico. Tornando alla cronaca del test di ieri, a cui hanno assistito circa mille spettatori, i granata sono apparsi abbastanza affaticati dai carichi di lavoro (anche ieri mattina il gruppo si è allenato) ma ha mostrato alcune buone trame di gioco soprattutto sull’asse Mazzocchi-Simy.

