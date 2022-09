Salernitana, dopo la sosta il calendario si farà in salita

di Marco De Martino

SALERNO – Sette punti in sette partite, quattro pareggi, una sola vittoria e due battute d’arresto arrivate entrambe all’Arechi: è agrodolce il bilancio di questa prima fase della stagione per la Salernitana, arrivata comunque alla prima sosta de campionato in una posizione di classifica piuttosto tranquilla. Volendo considerare il bicchiere mezzo pieno, i granata hanno conquistato già quasi lo stesso bottino di punti collezionato in tutto il girone d’andata della passata stagione (escludendo però il match di Udine recuperato a fine stagione) quando furono racimolati appena 8 punti, solo 1 in più rispetto agli attuali 7. Guardando il bicchiere mezzo vuoto, però c’è rammarico soprattutto per i due passi falsi in casa negli scontri diretti con Empoli e Lecce dai quali è stato tratto un solo punticino. E dopo la sosta il calendario non sarà affatto semplice per i granata. OTTOBRE DI FUOCO Infatti si ricomincerà ad ottobre, con Dia e soci che scenderanno in campo domenica 2 ottobre alle ore 15 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La settimana successiva, sempre di domenica ed allo stesso orario, ore 15, si disputerà un altro match decisivo per la salvezza, all’Arechi contro l’Hellas Verona dell’ex Milan Djuric. Ancora di domenica, ma al lunch match delle ore 12.30, la Salernitana sarà di scena al Meazza contro l’Inter di Simone Inzaghi. La compagine di Davide Nicola tornerà a giocare in anticipo il 22 ottobre quando, all’Arechi alle ore 15, se la vedrà contro lo Spezia in un altro test salvezza dal valore doppio. La Salernitana tornerà a giocare di domenica nella gara che concluderà il mese di ottobre. All’Olimpico, il 30 ottobre ma stavolta alle ore 18, i granata se la vedranno contro la Lazio dell’ex co-patron Claudio Lotito in una gara densa di significati. A NOVEMBRE IL RUSH FINALE Ancora di sabato, la giornata successiva, per uno spareggio salvezza: all’Arechi, alle ore 15 del 5 novembre, la Salernitana incrocerà i tacchetti con la Cremonese. Quella contro i grigiorossi sarà la prima delle tre sfide in otto giorni che caratterizzano il campionato di serie A prima della lunga sosta per la disputa dei Mondiali. Infatti, mercoledì 9 novembre alle 20.45, i granata saranno di scena al Franchi di Firenze contro la Viola di Vincenzo Italiano mentre, quattro giorni dopo, domenica 13 novembre alle ore 15, seconda trasferta di fila all’UPower Stadium contro il Monza. Nel mese e mezzo di stop lo staff tecnico granata ha già programmato un secondo ritiro nel quale la squadra si preparerà al meglio al rush finale della stagione, seppur con qualche assenza dovuta ai calciatori impegnati in Qatar con le rispettive nazionali (quasi certamente Bronn con la Tunisia e Dia con il Senegal). Torneranno poi alla spicciolata, a seconda dell’esito del torneo per le rispettive nazionali, aggregandosi di volta in volta al gruppo. Poi, all’alba del 2023, ricominceranno le fatiche della serie A. La Salernitana e l’Arechi, il 4 gennaio alle ore 12.30, avranno l’onore e l’onere di riaprire, dopo i campionati del Mondo, il campionato e l’anno nuovo contro i campioni d’Italia del Milan dall’ex Pioli.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia