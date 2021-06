Salernitana, documenti ancora al vaglio della Figc

I documenti inviati dalla Salernitana nella serata di venerdi’ sono ancora al vaglio della Figc. L’ufficio legale sta esaminando gli atti realizzati dal club granata per la costituzione del trust, lo strumento giuridico varato per risolvere l’incompatibilita’ legata alla multiproprieta’. Da via Allegri tutto tace ma non e’ esclusa nemmeno l’ipotesi che possa servire qualche integrazione o modifica. Intanto la Salernitana aveva inviato gia’ nei giorni scorsi la domanda d’iscrizione al campionato di serie A, i cui termini scadevano oggi. L’istanza dovrebbe restare sub iudice fino a quando non arrivera’ il parere da parte della Figc. Non a caso la Lega A non ha inviato ancora al club campano la convocazione per l’assemblea delle societa’ in programma giovedi’ I luglio alle 16. Circostanza che si era verificata gia’ in occasione delle precedenti riunioni, sempre per via del nodo multiproprieta’. L’invito partirebbe in extremis soltanto se dalla Figc arrivasse un parere positivo entro la giornata di giovedi’.

