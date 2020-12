Salernitana: Djuric ko, sprint Giannetti-Gondo

di Marco De Martino

“Questo mi fa smettere di giocare”: l’esclamazione di Milan Djuric, diretta all’arbitro Abbattista e riferita al difensore del Frosinone Curado, rende l’idea di quanta preoccupazione abbia provocato l’infortunio alla caviglia subito dal bosniaco. L’intervento killer del centrale giallazzurro ai danni dell’ariete granata, nemmeno sanzionato, costringerà Fabrizio Castori a rimescolare le carte in vista dell’impegno di domani sera contro la Virtus Entella all’Arechi. Djuric, infatti, quasi certamente non riuscirà a recuperare in tempo per la gara con i liguri nonostante l’acciacco alla caviglia destra sia meno grave del previsto. Troppo ravvicinato l’impegno contro la cenerentola della serie B per pensare di rischiare l’attaccante, soprattutto in una fase della stagione nella quale le partite sono tante ed i giorni per allenarsi pochi.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia