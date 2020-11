Salernitana di rimonta al primato della cadetteria

La Salernitana supera la Cremonese al termine di una rimonta che l’aveva vista rincorrere la Cremonese fin dal 1′ di gioco. Lombardi in palla e in vantaggio dopo nemmeno un minuto con Valzania. La squadra granata accusa il colpo e Gaetano più volte sfiora il raddoppio. I granata da una palla vagante di Tutino trovano con Djuric un insperato pari al 29’. Nella ripresa il sorpasso non senza qualche sofferenza per i granata. Dopo 5 minuti Zortea di destro cerca il sette, miracolo di Belec. Ma al 25′ il sorpasso riesce: Lopez crossa per Kupisz che di testa beffa Volpe.

SALERNITANA-CREMONESE 2-1

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Gyomber, Aya, Lopez; Kupisz (41′ st Schiavone), Capezzi (1′ st Dziczek), Di Tacchio, Anderson (20′ st Cicerelli); Tutino (41′ st Bogdan), Djuric. In panchina: Adamonis, Mantovani, Gondo, Iannoni, Barone, Giannetti, Antonucci, Baraye. Allenatore: Castori.

CREMONESE (3-5-2): Volpe; Bianchetti, Terranova, Ravanelli; Zortea, Valzania, Castagnetti (1′ st Gustafson), Gaetano (34′ st Ceravolo), Crescenzi (46′ pt Valeri); Ciofani (41′ st Buonaiuto), Celar. In panchina: Alfonso, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Nardi, Schirone. Allenatore: Bisoli

ARBITRO: Ros di Pordenone (Assistenti: Tardino e Yoshikawa – IV uomo: Marchetti)

RETI: 1′ pt Valzania (C), 29′ pt Djuric (S), 25′ st Kupisz (S)

NOTE. Ammoniti: Bianchetti (C), Castagnetti (C), Crescenzi (C), Casasola (S), Kupisz (S). Angoli: 3-10. Recupero: 2′ pt – 4′ st.

