Salernitana, dallo Sport Recife arriva Mikael

La Salernitana ha annunciato il nono rinforzo di questo mercato di riparazione. Con una nota il club granata ha comunicato “di aver raggiunto l’accordo con lo Sport Club do Recife per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive dell’attaccante classe ’99 Mikael Filipe Viana de Sousa”. Una operazione e’ stata effettuata anche in uscita: la Salernitana ha “raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del difensore classe ’96 Luka Bogdan”.

