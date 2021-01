Salernitana, dalla Lazio in arrivo anche Durmisi

di Marco De Martino

Proprio quando l’asse di mercato tra la Salernitana e la Lazio sembrava sul punto di tramontare, nelle ultime ore ha ripreso clamorosamente quota. Dopo il riavvicinamento di Sofian Kiyine al granata, ieri un altro calciatore biancoceleste è stato accostato alla compagine allenata da Fabrizio Castori. Si tratta di Riza Durmisi, terzino sinistro danese ex di Real Betis e Nizza. Il 27enne mancino, pagato ben sei milioni e mezzo di euro due anni e mezzo fa dalla società biancoceleste, sarebbe un bel colpo per la serie B. Ex nazionale danese con la quale vanta 23 presenze, Durmisi è però reduce da due stagioni e mezza a dir poco negative. Nella stagione 2018/19, la prima alla Lazio, riuscì a collezionare solo dieci presenze in serie A e sette in Europa League. L’anno seguente, dopo sei mesi fuori rosa, a gennaio fu prestato al Nizza, in Ligue 1 con la quale però racimolò soltanto quattro presenze in campionato.

