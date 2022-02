Salernitana; Corte appello Figc accoglie ricorso

La Corte Sportiva d’Appello della Figc ha accolto il ricorso proposto dalla Salernitana contro lo 0-3 a tavolino ed il -1 in classifica per la gara contro l’Udinese. Annullate, quindi, le sanzioni che erano state decise dal giudice sportivo. La Corte Sportiva d’Appello della Figc (presidente Carmine Volpe, relatore Patrizio Leozappa) ha ritenuto valide le tesi rappresentate dai legali Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmano’ e Salvatore Sica che hanno tenuto una lunga discussione nel corso dell’udienza tenutasi in videoconferenza. I granata lo scorso 21 dicembre (ultima giornata del girone d’andata) non avevano raggiunto Udine a seguito dei contagi emersi nel gruppo squadra che avevano spinto l’Asl di SALERNO a bloccare la partenza dei campani. Il giudice sportivo lo scorso 18 gennaio aveva inflitto il 3-0 a tavolino in favore dell’Udinese ed il -1 in classifica alla Salernitana. Verdetto che e’ stato ribaltato in secondo grado. La Salernitana, dunque, sale a 13 punti in classifica e riduce leggermente le lunghezze (otto) dalla zona salvezza. L’esito del ricorso sara’ comunicato alla Lega Serie A che dovra’ calendarizzare la data in cui recuperare la partita Udinese-Salernitana.

