Salernitana corsara contro il Chievo, sbancato il Bentegodi

Colpo in trasferta dei granata in terra veneta. Dopo il pareggio casalingo contro la Reggina all’esordio, arriva per la Salernitana anche la prima trasferta stagionale. Castori si affida al 4-4-2 ed alla coppia d’attacco formata da Tutino e Djuric ma deve fare i conti con le assenze di Migliorini e Dziczek. Tra i pali confermato Belec; difesa con Lopez e Casasola esterni, Aya e Gyomber centrali. In mezzo al campo agiranno Di Tacchio e Schiavone supportati dagli esterni Cicerelli e Kupisz. Aglietti risponde con un 4-4-2 con Seculin in porta, Mogos, Leverbe, Rigione e Renzetti in difesa; Bertagnoli, Palmiero, Obi e Garritano in mediana e la coppia d’accatto composta da Djordjevic e Fabbro. Primi 30′ da brividi per i granata che subivano i padroni di casa e con Belec eroe negativo con una papera che regalava il vantaggio ai clivensi con Mogos. Verso lo scadere Tutino, creava e confezionava un pari insperato. Nella ripresa ancora veneti a fare la partita e Salernitana a subire. Fino a quando Djuric, con la testa bendata per una botta ricevuta, trova il vantaggio, per il colpo in trasferta della Salernitana.

CHIEVO-SALERNITANA 1-2

CHIEVO VERONA (4-4-2): Seculin; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Bertagnoli (1′ st Canotto), Obi, Palmiero (32′ st Zuelli), Garritano (32′ st Morsay); Fabbro (32′ st Pucciarelli), Djordjevic (20′ st De Luca). In panchina: Confente, Illanes, Colley, Grubac, Pavlev, Cotali, Metlika. Allenatore: Aglietti

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz (45′ st Curcio), Schiavone (11′ st Capezzi), Di Tacchio, Cicerelli (36′ st Veseli); Djuric (36′ st Gondo), Tutino (45′ st Lombardi). In panchina: Russo, Iannoni, Bogdan, Giannetti. Allenatore: Castori

RETI: 24′ pt Mogos (C), 34′ pt Tutino (S), 18′ st Djuric (S)

ARBITRO: Massimi di Termoli

NOTE. Ammoniti: Mogos (C), Lopez (S), Rigione (C), Aya (S). Angoli: 3-2. Recupero: 1′ pt – 5′ st

