Salernitana, contro il Bologna ci si gioca la permanenza in Serie A!

Il pareggio con il Milan fa ben sperare in vista della prossima importantissima gara

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/24/21/32/football-3560066_960_720.jpg photo by Pixabay

Incontrare sabato prossimo il Bologna per questa Salernitana al top della condizione psicofisica è proprio quello che vi voleva: dopo il bellissimo e convincente pareggio con il Milan, i granata sono pronti per stupire contro una squadra, quella rossoblù, che dopo la gara vinta con il Sassuolo, il 12 dicembre dello scorso anno, è tornata a vincere soltanto a distanza di due mesi circa, con lo Spezia lunedì sera. E faticando non poco aggiungeremmo noi, visto che la formazione di Mihajlović fino al 40° del primo tempo era sotto per 1 a 0. Insomma: da un lato abbiamo una Salernitana sull’onda dell’entusiasmo e dall’altro lato un Bologna che non si è ancora del tutto ritrovato. Quale migliore occasione per il gruppo di Davide Nicola per provare a conquistare i 3 punti, riavvicinarsi alle squadre che lo precedono in classifica e approfittare del possibile passo falso del Genoa, che se la vedrà venerdì sera contro un’Inter dal dente avvelenato?

Un’occasione da non sprecare

Dopo l’importante 2 a 2 con il Milan, la Salernitana, che ha dimostrato sabato sera di avere ancora voglia di lottare per confermarsi il prossimo anno in Serie A, può ora guardare al futuro con ottimismo. Sì perché il prossimo avversario con cui dovranno giocare (e giocarsela) i granata è il Bologna, squadra che nonostante la vittoria contro lo Spezia non sta vivendo un ottimo periodo a livello di risultati ottenuti. Dunque Bonazzoli e compagni farebbero bene ad approfittarne. Così come si può evincere su Oddschecker, le quote delle partite di oggi confermano come i rossoblù non siano uno scoglio insuperabile per questa Salernitana che contro il Diavolo ha dato importanti segnali di ripresa. Certo, ci vorrà massima attenzione e nervi saldi, perché la minima disattenzione potrebbe costare cara, ma la scossa che ha dato a tutto l’ambiente l’arrivo in panchina di Davide Nicola potrebbe non essersi esaurita con il pareggio ottenuto contro la prima della classe.

Per superare i Felsinei ci vorrà una prova di grande generosità

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/24/21/33/football-3560076_960_720.jpg photo by Pixabay

Per superare i Felsinei sarà necessaria una prova di grande generosità da parte di tutto l’11 granata, che dovrà sacrificarsi soprattutto in fase difensiva. Gli attaccanti, in particolare, dovranno rientrare e fare “densità” in mezzo al campo insieme ai compagni. Sarà poi importante bloccare le linee di passaggio in favore del bomber Arnautović, giocatore più rappresentativo del Bologna e al tempo stesso autore dell’importante doppietta scaccia crisi contro lo Spezia.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia