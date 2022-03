Salernitana, con la Juve la fantasia al potere

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana è pronta alla trasferta di Torino. Domani la squadra granata affronterà a viso aperto una Juventus ferita dalla prematura eliminazione dalla Champions League e decisa a riscattarsi subito rituffandosi in campionato. La compagine di Davide Nicola a sua volta ha estrema necessità di far punti e, senza timori reverenziali, sfiderà i bianconeri con un undici spregiudicato e con l’intenzione di sbancare l’Allianz Stadium. TUTTI PRESENTI ALL’ARECHI Ieri mattina la Salernitana si è nuovamente allenata all’Arechi. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. I granata sono quindi stati impegnati con un lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive prima di concludere l’allenamento con esercizi su sviluppi offensivi. Tutti presenti in gruppo, eccezion fatta per il fuori lista Strandberg, il quale continua a svolgere un lavoro atletico specifico, e per l’infortunato Veseli che anche ieri si è sottoposto a seduta fisioterapica. Questa mattina alle ore 11 seduta di rifinitura, conferenza stampa di Nicola, pranzo e partenza alla volta di Torino. TOCCA A PEROTTI Una delle novità che la Salernitana potrebbe presentare in campo contro la Juventus potrebbe essere rappresentata da Diego Perotti (nella foto di Gambardella). Sei presenze su sei per l’argentino, finora sempre impiegato ma a partita in corso per un totale di soli 168’ trascorsi in campo. Se dovesse essere inserito tra i titolari contro la Juve, per Perotti si tratterebbe del ritorno in campo dal primo minuto a distanza di un anno e mezzo dall’ultima volta, ovvero dall’ultimo match giocato nel novembre del 2021 con la casacca del Fenerbahce. A far posto a Perotti potrebbe essere Simone Verdi, che sogna comunque il ritorno al gol, magari proprio contro la Juve, da buon ex Toro. RIBERY SCALPITA Lo stesso Franck Ribery, dopo lo stop forzato di due settimane, non vede l’ora di rimettere piede in campo. Probabilmente il francese e Perotti daranno vita ad una staffetta. Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, Nicola sembra orientato a schierare in difesa davanti a Sepe, Mazzocchi, Gyomber, Fazio e Ruggeri. In mezzo al campo Lassana Coulibaly è certo di una maglia, mentre Radovanonic e Mamadou Coulibaly insidiano il recuperato Ederson. In attacco ci saranno Bonazzoli e Djuric dal 1’.

