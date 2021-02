Salernitana, che sia un mezzogiorno di vittoria

di Marco De Martino

Mezzogiorno di fuoco per tornare alla vittoria. Dopo aver conquistato nelle ultime tre partite altrettanti pareggi e, più in generale, aver racimolato solo 6 punti nelle ultime sette partite, per la Salernitana è giunto il momento di rompere gli indugi e ritrovare il successo pieno questa mattina, all’insolito orario delle 12, all’Arechi contro il Vicenza degli ex Jallow e Nalini. Dopo le tre sconfitte consecutive che hanno chiuso il 2020 ed il girone d’andata, la compagine di Castori è in striscia utile da quattro gare ma nelle ultime tre ha raccolto altrettanti punti che ne hanno rallentato la corsa portandola alle spalle, oltre che della capolista Empoli, anche di Monza e Chievo. Serve, dunque, tornare alla vittoria in quello che finora ha rappresentato, in questa stagione, garanzia di successo, ovvero l’Arechi.

