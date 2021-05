Salernitana, c’é la deroga ma Lotito dovrà cedere

di Marco De Martino

Entro il 25 giugno la Salernitana dovrà cambiare proprietà pena la mancata iscrizione al prossimo campionato di serie A. E’ questo quando deliberato ieri dall’atteso Consiglio Federale della Figc. Durante la riunione in videoconferenza il caso Salernitana é stato uno dei temi più caldi, con l’assemblea che ha stabilito che Claudio Lotito avrà tempo fino al 25 giugno, quindi 14 giorni in più rispetto al previsto, per vendere la società granata: “Al fine di garantire la regolarità del campionato -si legge nel comunicato diffuso dalla Figc- secondo quanto previsto dall’art. 7 (comma 8) dello Statuto federale e dall’art. 16 bis (commi 1 e 2) delle Noif, il Consiglio Federale ha deliberato all’unanimità quale termine per porre fine al perdurare della posizione di controllo (diretto e/o indiretto) di due società professionistiche il 25 giugno, ovvero 3 giorni prima dalla scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato”. A corroborare il concetto ci ha pensato il presidente Federale Gabriele Gravina nella conferenza stampa tenutasi poco dopo:…

