Salernitana, Castori lancia Dziczek titolare

Marco De Martino

Potrebbe essere Patryck Dziczek la novità presentata da Fabrizio Castori lunedì sera all’Arechi, quando la Salernitana affronterà la Cremonese di Bisoli nel posticipo dell’ottava giornata della serie B. Il centrocampista polacco, infatti, potrebbe essere preferito a Schiavone e Capezzi per affiancare capitan Di Tacchio nella zona nevralgica granata. Se così fosse per Dziczek sarebbe la prima presenza da titolare in questa stagione in campionato. Infatti finora è stato schierato dal 1′ solo in Coppa Italia nel match giocato a Marassi contro la Sampdoria, mentre in B ha finora racimolato soltanto 51′.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia