Salernitana, Botheim show Con il Galatasaray è pari

SALERNITANA 1 GALATASARAY 1

SALERNITANA (3-5-2): Sepe (69′ Fiorillo); Motoc (61′ Mantovani), Fazio (62′ M. Coulibaly, 67′ Capezzi), Pirola (69′ Sy); Kechrida (69′ D’Andrea), L. Coulibaly (61′ Veseli), Bohinen (62′ Boultam), Cavion, Bradaric (26′ Jaroszynski); Valencia (69′ Kristoffersen), Botheim (69′ Vergani). A disp.: Micai. All.: Nicola GALATASARAY (4-2-3-1): Kocuk, Dubois (69′ Elabdellaoui), Baltaci (69′ Nelsson), Bardakci (69′ Luyindama), Karatas (83′ E. Akman), Cicaldau (69′ H. Akman), Antalyali (87′ Bulbul), B. Yilmaz (78′ Gomis), Caglayan (87′ Aksaka), Kilinc (78′ Almazbekov), Seferovic (69′ Bayram). A disp.: Balaban, J. Yilmaz, Morutan, Kutlu. All: Okan Buruk Arbitro: Altmann. (Assistenti Staudinger e Yayar. Quarto uomo Gamperc) NOTE: Spettatori circa duemila, di cui almeno duecento da Salerno. Ammoniti Bradaric, Bardakci, Kilinc. I

NNSBRUCK (AUSTRIA) – Una bella Salernitana, almeno per i primi 45’, mette in difficoltà il quotato Galatasaray nella prestigiosa amichevole che conclude di fatto il ritiro granata. Uno strepitoso Botheim incanta il Tivoli di Innsbruck siglando un eurogol e sfiorandone un altro. Una prodezza vanificata da una leggerezza difensiva che consente ai turchi di trovare un pareggio immeritato con l’ex meteora viola Seferovic. Unica nota stonata della serata gli infortuni muscolari a Bradaric e Mamadou Coulibaly, costretti a lasciare anzitempo il campo. LA CRONACA Davanti ad una bella cornice di pubblico (circa mille i tifosi turchi, duecento quelli granata), la Salernitana parte subito forte. Al 5’ Botheim ruba palla sulla trequarti, innesca Valencia ma il cileno da buona posizione calcia al lato. All’11’ il norvegese decide di fare tutto da solo e dalla zona sinistra dell’area di rigore turca, salta palla al piede in dribbling tre avversari e di piatto deposita il pallone alle spalle di Kocuk: 1-0 granata e tifosi salernitani in delirio. Nemmeno due minuti ed il Galatasaray perviene al pareggio: buco difensivo granata, Caglayan scappa via in contropiede a destra, mette al centro per l’accorrente Seferovic che tutto solo non ha difficoltà a battere Sepe. Al 31’ bella combinazione del Gala che libera in area Seferovic, lo svizzero batte al volo ma trova la risposta in due tempi di Sepe. Reazione della Salernitana che sul capovolgimento di fronte va vicina al raddoppio con Botheim, il quale sfiora il palo con un colpo di testa sottomisura dopo un bel cross di Kechrida dalla destra. Al 36’ è ancora un funambolico Botheim a saltare mezza difesa giallorossa ed a battere a rete di sinistro, ma stavolta Kocuk compie il miracolo respingendo di piede. RIPRESA NOIOSA Nel secondo tempo la Salernitana è meno frizzante, complice anche la girandola di sostituzioni, ma riesce comunque a tenere a distanza un Galatasaray onestamente molto deludente. Il risultato non si schioda più e la Salernitana raccoglie il terzo pareggio su cinque test giocati in questo precampionato. Positive le prove dei due attaccanti, del giovane Motoc e di un vivace Kechrida. Da rivedere invece Pirola.

