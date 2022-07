Salernitana, Bonazzoli a metà strada. De Sanctis insiste per Thorsby e Okoli

di Marco De Martino

SALERNO – Dopo un week end dedicato alla visite mediche degli acquisti ratificati nella scorsa settimana, a partire da oggi il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis cercherà di consegnare a Davide Nicola i rinforzi necessari per completare almeno per due terzi l’organico a disposizione del tecnico. Un centrale di difesa, due esterni, tre se dovesse partire anche Mazzocchi (sempre richiesto dal Monza), due centrocampisti ed altrettanti attaccanti sono i profili che il ds granata sta cercando e che potrebbe trovare nelle prossime ore. RITORNO DI FIAMMA PER OKOLI Dopo aver ingaggiato Pirola e Lovato, De Sanctis cercherà di completare definitivamente la batteria di centrali ingaggiando un altro under e, per la precisione, l’atalantino Okoli. I rapporti con il club orobico sono ottimi ma anche quelli tra i nerazzurri e la Cremonese, altro club interessato al centrale dell’Under 21. De Sanctis però crede nella possibilità di prendere un altro azzurrino e così ieri ha tentato il rilancio che stavolta, si spera, sia decisivo. CENTROCAMPO DA COSTRUIRE Quello mediano è il reparto maggiormente da integrare. Gli obiettivi dichiarati sono il sampdoriano Thorsby, per il quale c’è l’accordo tra i club ma non con il diretto interessato, lo svincolato Djuricic, per il quale bisognerà battere la concorrenza del Torino, ed il giovane juventino Ranocchia. Per quest’ultimo, ieri alla visite mediche con i bianconeri, c’è la fila ma la Salernitana conta di spuntarla magari già in giornata. Servono anche e soprattutto gli esterni: per Bradaric del Lille siamo ai dettagli, mentre per Cambiaso della Juve sarà dura spuntarla. In caldo c’è sempre lo svincolato Ansaldi che attende solo una chiamata. Dalla Francia si parla di un interesse per l’ex Montpellier Sambia. GIORNO CHIAVE PER BONAZZOLI Dopo Valencia e Botheim, si attende l’esito della trattativa Bonazzoli. Si attende la risposta del pistolero visto che Samp e granata sono d’accordo. Sensazioni contrastanti sulla sua decisione: oggi se ne saprà di più.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia