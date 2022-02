Salernitana, banca e Dc; è morto Nicola Eposito

Grande commozione nelle parole di Alfonso Andria, già presidente della Provincia, senatore della Repubblica, consigliere comunale di Salerno nel ricordare Nicola Esposito, 80 anni, scomparso nella giornata di ieri dopo una lunga malattia. <Ci lascia un amico con il quale abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme. Lui all’Azienda di Soggiorno e Turismo, io all’Ente per il turismo di Salerno con tante iniziative finalizzate a far conoscere il nostro territorio, la nostra città anche in tante capitali europee ed anche all’estero dove ci siamo recati molte volte per pubblicizzare turisticamente i nostri territori. E il rapporto forte che ci univa nel lavoro lo abbiamo consolidato anche nel consiglio comunale di Salerno, entrambi eletti nella democrazia Cristiana che negli anni ottanta è stato il nostro partito di riferimento con tanti altri amici come Aniello Salzano e Antonio Zinna che di Nicola è stato anche lui un grandissimo amico. La vita poliedrica di Nicola è stata sempre diversificata. Concreta e positiva nelle iniziative che intraprendeva proprio all’Azienda di Salerno e di Amalfi dove è stato un punto di riferimento per anni. Anche la sua parentesi come Presidente della Banca di Salerno, dal 1985 al 1990, ha dimostrato che Nicola era una persona eccezionale che poteva fare tante cose. Purtroppo la dolorosa perdita della cara moglie Maria che lui ha accudito amorevolmente negli ultimi anni della sua vita lo ha segnato notevolmente. Ricordo che spesso gli telefonavo per chiedergli come stava ma il suo pensiero era solo per la moglie che purtroppo non stava bene. Cercavo di fargli coraggio ma negli ultimi mesi si era chiuso in un mutismo proprio con il pensiero alla moglie anche se, poi, alcune patologie lo avevano minato moltissimo. Cosa dire? Sono affranto, mi dispiace tantissimo e in questo triste momento, sono vicino alla famiglia, ai fratelli Paolo e Mario, alla sorella Anna e alle tre figlie Tiziana, Simona e Laura.Anche Andrea De Simone, ex presidente della provincia, ha voluto ricordare l’amico Nicola: Una grande persona con il quale, soprattutto quando ero Assessore regionale al Turismo, ho avuto modo di conoscere bene visto che lavorava all’Azienda di soggiorno e Turismo. Spesso ci vedevano in Piazza Casalbore è non potevamo non parlare della passione per la Salernitana una squadra della quale Nicola era un grande tifoso facendo parte di quella vecchia generazione che faceva capo allo stadio Vestuti>.

Anche il collega ex direttore della Città Antonio Manzo, incredulo alla notizia della scomparsa di Nicola Esposito, ha voluto ricordarlo: Nicola era un uomo che conosceva il valore dell’amicizia e con il quale ho coltivato ottime relazioni. Buono e generoso lo è sempre stato nel corso della sua vita e spesso ricordavamo i primi anni della nostra amicizia iniziata all’Azienda di Soggiorno quando era direttore e il presidente era l’avvocato Ferruccio Guerritore>

I funerali di Nicola Esposito si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Margherita con la partecipazione di familiari e tanti amici..

