Salernitana, avanza Destro

SALERNO – Continua sottotraccia il mercato della Salernitana che, finora, non ha riservato particolari sorprese. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis continua a lavorare per chiudere le prime operazioni, innanzitutto quelle riguardanti Bonazzoli, Verdi e Djuric, elementi espressamente richiesti da mister Nicola. Le situazioni però di ognuno di loro sono complesse e solo con il tempo potranno essere risolte. Mentre per Bonazzoli bisogna attendere l’eventuale contro-riscatto della Sampdoria e per Djuric la decisione del bosniaco, tentato da Fiorentina e Napoli, per Simone Verdi il Torino pare intenzionato ad assecondare la Salernitana ed il calciatore non senza ottenere nulla in cambio. Il club piemontese infatti deve liberarsi del pesante ingaggio di Simone Zaza e, dopo averlo proposto a Sabatini, ricevendo un due di picche, ha fatto lo stesso con il suo successore De Sanctis. Nessuna risposta per il momento da parte del ds granata che è impegnato su altre piste. Una, quella fino a ieri più calda, potrebbe sfumare. Joao Pedro infatti sta per passare al Monza. Il club brianzolo ha intenzione di versare nelle casse del cagliari i sette milioni di euro richiesti per il cartellino dell’italo-brasiliano, beffando così la Salernitana che, a sua volta, non pare interessata a Pavoletti, offerto dal direttore sardo Capozzucca. E così De Sanctis ha accelerato per Mattia Destro. L’esperto bomber del Genoa, che però il primo luglio si svincolerà dai liguri, è molto ricercato sul mercato ma potrebbe cedere alle lusinghe del suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma De Sanctis. Lo Spezia ha offerto un biennale a Destro, ma se la Salernitana pareggiasse o migliorasse l’offerta potrebbe spuntarla. Nel frattempo continua il filo diretto con il Napoli, sempre per gli attaccanti. L’interesse della Salernitana per i giovani Zerbin e Gaetano e per l’esperto Petagna è concreto ma bisognerà mettere d’accordo tutti, De Laurentiis, Spalletti ed i calciatori, per strapparne almeno uno agli azzurri. Contatti in corso anche con la Juve per l’attaccante Brunori e per il laterale Beruatto, ex del Pisa. Per quanto riguarda la fascia sinistra, persi i vari Ruggeri, Ranieri e Zortea, la Salernitana ha sondato il terreno anche per Cambiaso del Genoa. Nel frattempo c’è estrema necessità di sfoltire la rosa. Belec, dopo essere stato contattato dal Perugia di Castori, ha ricevuto una chiamata dall’Apoel, sua ex squadra dove, a questo punto, potrebbe tornare.

