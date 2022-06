Salernitana: assalto a Calafiori e Cancellieri

di Marco De Martino

SALERNO – Giovani dalle grande qualità tecniche e già con una certa esperienza in serie A: è ormai chiaro come il sole che l’identikit dei calciatori che Morgan De Sanctis sta cercando per conto della Salernitana è questo. Dopo aver messo gli occhi sui vari Gaetano e Zerbin del Napoli, Lucca del Pisa, Beruatto della Juve, Pinamonti e Pirola dell’Inter, Salvatore Esposito della Spal, Lovato dell’Atalanta, Calafiori e Felix della Roma e Cambiaso del Genoa, il direttore sportivo granata ha individuato un altro talento cristallino che potrebbe fare al caso della Salernitana. Stiamo parlando di Matteo Cancellieri (nella foto) attaccante esterno classe 2002 cresciuto calcisticamente nella Roma ma di proprietà dell’Hellas Verona. Un’ala sgusciante, dalle grandissime doti tecniche e dall’ottimo fiuto del gol che conta già 7 presenze, condite da due reti, con la maglia azzurra dell’Under 21 ed un gettone con la Nazionale maggiore. Pur non avendo giocato molto nella passata stagione (12 presenze ed un gol con gli scaligeri), Cancellieri è atteso quest’anno alla definitiva consacrazione nel firmamento delle stelle nascenti del calcio italiano. Il ventenne però ha bisogno di giocare con continuità per farlo ed una squadra come la Salernitana questo potrebbe garantirglielo. De Sanctis lo conosce benissimo e potrebbe compiere uno sforzo importante per portarlo a Salerno addirittura a titolo definitivo. Bisognerà convincere l’Hellas ed anche lo stesso Cancellieri, ma la Salernitana ha intenzione di investire sui giovani e l’ex romanista potrebbe essere il primo colpo in questa direzione. Sempre dal vivaio della Roma, ma stavolta direttamente da Trigoria, si avvicina l’esterno sinistro Calafiori. Il suo è uno dei primi nomi appuntati sul proprio taccuino da De Sanctis quando è arrivato a Salerno e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca, con un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. ROSA DA SFOLTIRE Il ds granata è alle prese anche con lo sfoltimento della rosa. Una mano potrebbe dargliela Castori che ha chiesto Belec, Jaroszynski e Capezzi per il suo Perugia. Cavion potrebbe passare al Cosenza mentre Di Tacchio, dopo il sondaggio del Sud Tirol, è ora seguito con insistenza dalla Ternana che ha intenzione di riprendere anche Bogdan. Simy invece ha pochissimo mercato e alla fine potrebbe restare.

