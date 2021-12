Salernitana, altro positivo al Covid

Un altro caso di Covid tra le fila della Salernitana. Il club campano in una nota fa sapere che “a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19”. La squadra campana, su indicazione della Asl di Salerno, non è partita martedì per la trasferta di campionato con l’Udinese per le tre positività registrate nella giornata di lunedì.

