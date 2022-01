Salernitana, altri tre positivi al Covid ma con Lazio si gioca

A poche ore dalla partita contro la Lazio, la Salernitana comunica che “a seguito di ulteriori controlli, altri tre calciatori sono risultati positivi al Covid-19”. Nonostante al tecnico Stefano Colantuono restino soltanto 16 giocatore a disposizione (compresi 2 della Primavera), la partita contro la Lazio dovrebbe giocarsi comunque. La circolare con il nuovo protocollo, approvato anche dal Cts, che impone lo stop in caso di positività per il 35% della rosa, non è infatti ancora stata pubblicata dal governo.

