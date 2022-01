Salernitana: altri cinque giocatori positivi al Covid

Non accenna a placarsi il focolaio Covid in casa Salernitana. La società granata fa sapere in una nota che, “a seguito di ulteriori tamponi effettuati in data odierna, altri 5 componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al Covid-19. I componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 sono quindi al momento 11 (di cui 9 calciatori)”. Sono ripresi intanto questo pomeriggio gli allenamenti in vista della gara del 6 gennaio contro il Venezia. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con un riscaldamento tecnico prima di essere impegnati in una sgambatura in famiglia contro la formazione Primavera. Per Matteo Ruggeri un lavoro atletico specifico. Domani prevista una seduta pomeridiana alle 15.

