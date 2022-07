Salernitana all’attacco: assalto a Maupay

di Marco De Martino

SALERNO – Salernitana all’attacco nel vero senso della parola. Dopo aver messo le mani su Piatek e Bonazzoli, il ds granata Morgan De Sanctis è partito all’assalto di Neil Maupay, attaccante francese in forza al Brighton. Sette milioni di euro la proposta della società granata al club inglese per prelevare il cartellino del transalpino, il quale dal canto suo avrebbe già detto sì all’offerta ricevuta da De Sanctis anche perchè è allettato dalla possibilità di cimentarsi con la serie A accanto al suo idolo Franck Ribery. LE PETIT RIBERY Maupay infatti, per caratteristiche fisiche e tecniche, ricorda molto FR7. Abile nel dribbling, brevilineo, rapidissimo e più bravo a servire assist che a realizzare, il francese può giocare sia da esterno d’attacco sia da seconda punta. Classe 1996, dopo aver militato in patria a Nizza, Saint Etienne e Brest ed in Inghilterra al Brentford ed al Brighton, ora ha manifestato la volontà di fare altre esperienze, magari proprio in Italia al fianco del suo beniamino Ribery. CONTRATTO IN SCADENZA Nonostante la volontà di Maupay di accettare la destinazione, c’è da fare i conti con il Brighton che nel 2019 pagò Maupay ben 22 milioni di euro. Il cartellino del francese nel frattempo si è deprezzato arrivando a 15 milioni di euro, una valutazione ritenuta comunque troppo elevata dalla Salernitana che ha offerto più o meno la metà facendosi forte della scadenza, tra esattamente un anno, del contratto di Maupay. Il transalpino, infatti, già da gennaio potrebbe potenzialmente firmare per un altro club per poi liberarsi a parametro zero il 1 luglio 2023, una prospettiva che non conviene affatto al Brighton che, dal canto suo, vorrebbe rientrare almeno in parte dell’investimento fatto tre anni fa. Come sempre la soluzione per sbloccare la trattativa potrebbe esserci a metà strada ovvero con la Salernitana che potrebbe alzare l’offerta di un paio di milioni inserendo alcuni bonus al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra. In queste ore i mediatori stanno lavorando per trovare la quadra ed una risposta, da parte del Brighton, potrebbe arrivare già nelle prossime ore. RISPUNTA IZZO Intanto De Sanctis è impegnato anche nella ricera di un vice Lovato. Preso atto dell’impossibilità di arrivare, almeno per il momento, ad Okoli, il ds granata è tornato su una vecchia pista, ovvero quella che porta ad Armando Izzo, vecchio pallino di Davide Nicola. Il difensore centrale ha ancora due anni di contratto con il Torino ma ancora una volta il tecnico Juric, anche in questo ritiro, l’ha relegato tra le seconde linee e potrebbe finalmente decidere di partire. La Salernitana è alla finestra.

