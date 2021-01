Salernitana, adesso conta solo vincere

di Marco De Martino

La Salernitana ricomincia… da tre. I granata di Castori riprendono il proprio cammino ripartendo dalla difesa a tre e dopo le tre sconfitte consecutive che hanno minato le certezze costruite faticosamente durante tutta l’andata. Quest’oggi, contro il Pescara dell’ex più amato Roberto Breda, la Salernitana compirà il giro di boa cercando di chiudere nel migliore dei modi un girone che ha comunque condotto nettamente meglio rispetto alle nefaste previsioni della vigilia. Come preannunciato in conferenza stampa, Castori punterà con decisione sulla difesa a tre per dare la sterzata decisiva ad una crisi che, al Castellani di Empoli, ha toccato il proprio picco.

