Salernitana, adesso ci devi davvero credere

SALERNO – L’ultimo turno di campionato, il 30° tra i cadetti, si potrebbe definire la giornata perfetta per la Salernitana. Prima di tutto, i granata hanno confermato i progressi evidenziati nello 0-0 in casa del Cittadella, diretta contendente, e poi battendo 1-0 il Brescia. Per nulla scontato il risultato poiché, sebbene i lombardi siano a metà della graduatoria, avevano un ruolino di quattro vittorie consecutive senza subire gol, a discapito persino di compagini come Venezia e Frosinone.

La Salernitana ha però spostato il muro in avanti: il pressing alto orchestrato da Castori ha sorpreso il Brescia, che spesso ha trovato difficoltà a costruire la manovra dal basso e ha concesso diverse palle gol. Da una di queste è scaturito il calcio d’angolo di Anderson da cui è arrivata l’incornata di Bogdan, ma tra Gondo, Tutino e Djuric molti sono stati i tentativi di chiudere il match andati a vuoto. Quando poi il Brescia è riuscito ad avanzare, il muro formato da Bogdan, Gyomber e Veseli ha bloccato tutto, in particolare l’ex-Donnarumma.

Gli allenatori sono in genere persone prudenti, eppure Fabrizio Castori ha apertamente parlato di obiettivo promozione. Cosa spinge il mister ad aver tutta questa fiducia? Come da lui affermato, è la sua stessa squadra, che ha armi eccellenti nella categoria: la fase difensiva e la qualità dei suoi giocatori. La Salernitana è imbattuta dal 17 gennaio, da quel tracollo clamoroso in casa dell’Empoli capolista, che sembrava la fine di tutto, invece è stato l’inizio di una nuova serie positiva che dura da 12 turni e, addirittura, negli ultimi 7 non ha visto mai finire la palla nella porta granata. Poi gli interpreti di grande talento che, nonostante il turn-over, rientrano e danno la qualità. Anderson e Tutino su tutti, ma anche Coulibaly, con i suoi inserimenti, e il trio difensivo sono un lusso tra i cadetti. La fase difensiva non la fanno però solo i tre difensori, ma l’organizzazione della squadra, con il pressing e l’ottimo possesso palla, che tiene lontani gli avversari dalla porta.

A parte l’Empoli, che al momento gioca in un’altra dimensione, e il Lecce, le altre squadre non hanno la continuità espressa finora dalla Salernitana e lo si può evidenziare proprio nel giorno in cui il super-Monza di Brocchi, insieme a Venezia, Chievo e Cittadella nelle ultime giornate, hanno subito inaspettati crolli, mentre Castori afferma che chi è solido in difesa ottiene sempre risultati.

I tifosi granata inseguono questo sogno da quel 10 Maggio 1998, giorno della storica promozione in Serie A. Quella straordinaria Salernitana di Tedesco, Breda, Artistico, Ricchetti e Marco Di Vaio vinse il campionato alla guida di Delio Rossi. Sarà Fabrizio Castori a scrivere una nuova storia?

