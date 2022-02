Salernitana a Nicola: provaci ancora, mister Salvezza

di Marco De Martino

SALERNO – Mister Salvezza ci riprova. Davide Nicola, dopo aver salvato Crotone, Genoa, Udinese e Torino, tenterà la quinta impresa della sua carriera con la Salernitana. Ieri pomeriggio, poco dopo le ore 15, proprio mentre varcava il cancello del Mary Rosy per dirigere il primo allenamento, la società granata ha ufficializzato la nomina tecnico lombardo come nuova guida della prima squadra. Nicola ha sottoscritto, con il club di Danilo Iervolino, un contratto di cinque mesi con premio in caso di raggiungimento dell’obiettivo salvezza e con opzione di rinnovo sempre nel caso la Salernitana dovesse centrare miracolosamente l’obiettivo. LA SVOLTA La scelta è ricaduta su Nicola nella notte tra lunedì e martedì, ovvero quando Andrea Pirlo ha espresso più di un dubbio circa il suo approdo a Salerno. L’ex Juve, dopo l’esperienza poco felice alla guida dei bianconeri, non vuole fallire la prossima scelta professionale per non bruciarsi definitivamente. Nulla contro la Salernitana di cui anzi ne ha apprezzato i progetti futuri molto ambiziosi e la proposta di un pluriennale formulata da Sabatini, ma Pirlo ha preferito soprassedere rimandando il discorso a fine stagione, a prescindere dalla categoria che occuperanno i granata. Davide Nicola non è però affatto una seconda scelta ma l’ultimo estremo tentativo da parte di Iervolino e di Sabatini di salvare la Salernitana. Nicola è infatti l’allenatore attualmente sulla piazza dotato di incidere maggiormente su una squadra subentrando a campionato in corso. E’ accaduto a Crotone, dove ha collezionato 20 punti negli ultimi due mesi della stagione, a Genova, dove con il Genoa ne ha conquistati 28 su 21 gare salvando il Grifone dopo il disastro Thiago Motta, ma anche due stagioni or sono ad Udine ed a Torino, nel passato campionato. Contattato già settimane fa, l’ex trainer del Crotone aveva già dato la sua disponibilità di massima a sedere sullo scranno granata e quando è stato richiamato non ha fatto altro che confermare la sua volontà. Ieri mattina Nicola è atterrato a Napoli dove ha incontrato il suo vice, l’ex campione del mondo 2006 Simone Barone. Ci ha pensato il team manager granata Salvatore Avallone a prelevarli per condurli al Mary Rosy per la prima seduta di allenamento, non prima però di aver incontrato Danilo Iervolino e Walter Sabatini per la stipula e la firma del contratto. Accordo fino al prossimo 30 giugno, bonus sostanzioso in caso di salvezza e opzione di rinnovo, sempre nel caso la Salernitana restasse in massima serie. Questo pomeriggio, alle ore 15 presso la Caffè Motta, sarà presentato ufficialmente alla stampa ed ai tifosi. L’era Nicola è iniziata: la Salernitana si aggrappa a mister Salvezza per restare in serie A. IL BENVENUTO DEL SINDACO Anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha voluto dare il proprio benvenuto a Davide Nicola. Il primo cittadino l’ha fatto attraverso il proprio profilo facebook accompagnando gli auguri con il motto sociale del club granata, Macte Animo.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia