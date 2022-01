Salernitana a Iervolino, ecco i primi passi ufficiali

di Marco De Martino

Primo lunedì del 2022 primi passi ufficiali per l’assegnazione della Salernitana all’imprenditore Danilo Iervolino. Dopo che, informalmente, i trustee, Isgró e Bertoli hanno avallato l’offerta di 10 milioni di euro presentata dall’imprenditore di Palma Campania, oggi sarà la volta dello Start Alle tappe per il closing. C’è ufficialmente tempo fino al prossimo 14 febbraio per portare a termine la affare maglie Volino ha intenzione di stringere i tempi per poter mettere mano alla squadra e potenziarla sul mercato pensando così il miracolo salvezza nel girone di ritorno che dovrebbe iniziare ( il condizionale è d’obbligo Vista la situazione di emergenza sanitaria che sta attraversando il paese) il prossimo 6 gennaio. Una settimana, al massimo due per portare in porto la trattativa e diventare ufficialmente il nuovo proprietario della Salernitana. Stamattina ci sarà il primo passo formale: il bonifico della caparra di 500 mila euro inviato la sera della 31 dicembre arriverà sul conto corrente del trust Salernitana 2021 ed i trustee avranno il compito di verificarlo e dare il via alle pratiche per il closing. Lo stesso farà la FIGC con i proprietari legali che stanno seguendo parallelamente la situazione. Una volta dato l’ok al bonifico, i trustee potranno annunciare ufficialmente l’assegnazione della Salernitana a Danilo Iervolino e contestualmente la avvio delle pratiche per completare l’iter per il closing punto nel frattempo, in un contesto di generale soddisfazione per la felice conclusione della vicenda, non mancano gli scontenti pronti a dare vita a battaglie legali per far valere le proprie ragioni. È il caso di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma i quali virgola dopo aver fatto analizzare i carteggi ai rispettivi legali, quasi certamente daranno vita ad azioni, in primis nei confronti della FIGC, per ottenere un cospicuo risarcimento danni vista la cessione delle loro quote ad una cifra, 10 milioni di euro, da loro ritenuta molto più bassa rispetto alle pretese iniziali a causa del poco tempo a disposizione imposto ai trustee, appunto, dalla federazione. È il caso pure del fondo Global Pacific Capital management in mattinata depositerà, attraverso il proprietario avvocato Torinese Francesco Paulicelli, qua deviato dal commercialista Stefano cartella, un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno per il rifiuto da parte dei trustee delle due offerte, rispettivamente in bicicletta 38 milioni in titoli obbligazionari bancari e di 26 milioni cash, che avrebbero presentato nei giorni scorsi per l’acquisizione della Salernitana.

