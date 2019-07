Salernitana, 6 gol a Equipe Campania: ecco Djuric-Jallow, ok Maistro

La Salernitana dopo la vittoria nell’amichevole di ieri contro la Sambenedettese per 4-1, oggi pomeriggio ha battuto l’ Equipe Campania 6 a 0.

In vantaggio nel primo tempo 2-0 con Djuric e Gigliotti, nella ripresa il rispolverato Odjer il redivivo Jallow e doppietta di Maistro. Positive indicazioni per Ventura.

SALERNITANA (3-5-2): Vannucchi; Karo, Migliorini, Gigliotti; Cicerelli, Odjer, Morrone, Castiglia, Lopez; Djuric, Calaiò.

A disposizione: Russo, Micai, Kalombo, Pucino, Billong, Carillo, Lombardi, Akpa Akpro, Marino, Di Tacchio, Maistro, Kiyine, Jallow, Giannetti, Orlando. Allenatore: Gian Piero Ventura



EQUIPE CAMPANIA (3-5-2): Di Filippo; Imparato, Sicignano, Manzi; Tipaldi. Tolino. Maiorano, Lordi, Nicolao; Ragosta, Fella.

A disposizione: Novelli, Carrella, Hutsol, Ferraioli, Saverino, Montuori, Del Nunzio. Allenatore: Michele Califano

Arbitro: Gianpasquale Tedesco di Battipaglia

Assistenti: Donato Avena di Battipaglia; Davide Adinolfi di Salerno

