Salernitana, 1 a 1 con la Reggina. striscione per Bruno Tescione

Finisce 1 a 1 l’esordio della Salernitana in campionato contro la Reggina. Calabresi in vantaggio dopo un furioso assalto, e un minuto dopo il pareggio di Casasola. Nel finale Tutino sbaglia a porta vuota il gol della possibile vittoria. Sugli spalti uno striscione per ricordare Bruno Tescione

