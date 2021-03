Sala Var all’Arechi: la visita di Longhi. Caramanno: “Pronti”

Una visita attesa, preannunciata da qualche giorno quella dell’ex arbitro Carlo Longhi che, per la Lega di serie B, ha visionato alcuni locali individuati allo stadio Arechi per la sala Var che dovrebbe essere attrezzata fin dalla prossima stagione anche nel campionato di serie B visto che c’è già per il massimo campionato.

Una visita con i tecnici del Comune, delegati dall’assessore allo sport Angelo Caramanno con la presenza del segretario della Salernitana che ha fatto gli onori di casa. Alcuni locali nei pressi della tribuna ed anche prospicienti la sala stampa sono stati visionati da Longhi che ha lasciato intravedere la possibilità che le cose visionate possono essere oggetto di attenzione e di valutazione nei prossimi mesi. Non dimentichiamoci che l’introduzione del Var nella cadetteria potrebbe essere prevista fin dalla prossima stagione anche se è confermato che sia per i play off che per i play out la tecnologia sarà adottata proprio per evitare polemiche ed altro che finora hanno contraddistinto il torneo cadetto. E’ chiaro che l’ultima parola spetterà alla lega di serie B anche se il nuovo presidente dell’Associazione Arbitri, Alfredo Trentalange si è detto ottimista sulla introduzione del Var in cadetteria.

Soddisfatto per la visita di Longhi l’assessore allo sport Caramanno che sarà relazionato dai suoi tecnici sulla visita di ieri mattina. <Mi auguro -ha detto – che anche in B ci possa essere questa tecnologia che in serie A sta dando buoni frutti. Peccato che non ci sia quest’anno nel campionato cadetto. Da tifoso posso dire che la nostra Salernitana poteva avere qualche punto in più se il Var ci fosse stato. Non è detto, però, che questa visita non possa essere, magari, di buon auspicio per un futuro cioè, la prossima stagione. Cioè che l’introduzione del Var possa esserci di diritto, perchè no? per la squadra granata che raggiungerebbe, ce lo auguriamo, magari la categoria superiore…>