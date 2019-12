“Sacco della mia farina”: nasce il progetto di riciclo creativo

Si terrà giovedì 19 Dicembre alle ore 21.00, in occasione della conferenza spettacolo Rifiutopoli, veleni e antidoti presso il Teatro Sociale Aldo Giuffrè di Battipaglia, la presentazione di Sacco della mia farina, il nuovo progetto del pizzaiolo Valentino Tafuri in collaborazione con Legambiente Battipaglia.

Sacco della mia farina: compromesso tra creatività e impegno ambientale

In un periodo in cui c’è il dilagare della crisi ambientale, Tafuri ha partorito un’idea che è a metà strada tra l’economia circolare ed il riciclo creativo. Perché buttar via i sacchi della farina se possono essere riutilizzati e trasformati in innovative shopping bags? La creatività e l’amore per l’ambiente diventano alleati perfetti per lo sviluppo di una coscienza del rispetto e dell’uso consapevole delle risorse del territorio.

La pizzeria 3Voglie, infatti, trasformerà i sacchi della farina Petra in originali e resistenti shopping bags. Con il ricavato di questo progetto e con il supporto di Legambiente Battipaglia, inoltre, saranno finanziati dei corsi di formazione riguardo al tema dell’economia circolare e del riciclo urbano.

«Con questo progetto – spiega il Giovane Pizzaiolo dell’anno per la Guida Espresso 2020 – non stiamo salvando il mondo, eppure, si sa, tante gocce, insieme, formano il mare. Il mio intento è di riuscire a dare un buon esempio con la speranza di sensibilizzare quante più persone possibili a tematiche così delicate e di ispirare altrettante azioni di riciclo creativo. La pizzeria 3Voglie deve ancora fare tanti passi, questo è solo l’inizio verso un percorso di miglioramento e crescita».

La presentazione del progetto

Giovedì 19 Dicembre alle ore 21.00, presso il Teatro Sociale Aldo Giuffrè di Battipaglia, ci sarà la presentazione delle shopping bags. La conferenza spettacolo Rifiutopoli, veleni e antidoti promossa da Legambiente Battipaglia, sarà la circostanza perfetta per far conoscere ai presenti il nuovo prodotto di Tafuri e per far assaporare il suo pane sfornato in giornata.

Il martedì, il giovedì ed il sabato, infatti, in aggiunta all’acquisto del pane dalle ore 17.00, sarà possibile richiedere la nuova borsa in alternativa a quella classica. Un’idea semplice che unisce in un solo prodotto tradizione ed innovazione e che, soprattutto, sposa la genuinità della cucina di 3Voglie.

