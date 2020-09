Sabia: “Riconfermiamo con convinzione la squadra”

In mattinata la dottoressa Gina Sabia si era recata a Serre, dove ha partecipato all’inaugurazione dell’Ambulatorio Veterinario Pubblico ASL Salerno. “Una bellissima realtà che nasce in un territorio straordinario grazie alla ferma volontà del Polo Integrato della Regione Campania”. Più tardi, verso ora di pranzo, Gina Sabia ha accolto attivisti e cittadini a Vietri sul mare, All’Unione Sportivi Vietresi”. L’incontro, organizzato dal PD di Vietri, che ha visto la presenza anche del Sindaco Giovanni de Simone e del Vicesindaco Angela Infante; oltre alla presenza del consigliere regionale uscente del Partito Democratico, Franco Picarone, anch’esso candidato al Consiglio Regionale. “Sono lieta di essere a Vietri, una delle realtà più belle della Costiera Amalfitana, sia per la sua bellezza intrinseca che per la qualità dei suoi cittadini tra i quali mi onoro di avere tanti amici. – esordisce la dottoressa Sabia – Mi sono candidata perché, come cittadina, ho apprezzato l’attività della giunta uscente negli ultimi anni. In questi cinque anni sono state fatte delle cose che non erano state fatte nei precedenti mandati regionali. Strade, fognature ad esempio, ma soprattutto nel campo della sanità fino ad arrivare all’emergenza covid.” La Costiera Amalfitana è un gioiello che ogni amministratore vorrebbe avere nella sua regione, un valore aggiunto, ma per fare si che funzioni bisogna insistere e lavorare sul miglioramento della ricezione turistica. La Regione Campania ha un compito fondamentale in questo, consentire la vivibilità di quei territori da parte dei residenti e allo stesso tempo rendere la Divina Costiera ancora più bella ed accogliente per i visitatori. Proprio in questa strana stagione che ha visto il covid protagonista e si è chiusa con il grande spot del film di Nolan “Tenet”, un blockbuster in tutti i botteghini del mondo, che ha visto Salerno e la sua costiera protagonista come location del film. La dottoressa Sabia continua sul rientro a scuola, la tanto attesa riapertura dopo il lungo lockdown causato dal Covid, che ha costretto per mesi studenti e docenti alla didattica a distanza. “Come medico di medicina generale ho partecipato all’ultima campagna screening di supporto agli insegnanti per assicurare un inizio di scuola sicuro o per lo meno rassicurante sia per i genitori che per i bambini. Le ultime decisioni del Presidente De Luca in termini di scuola, sia in termini di ritardo nell’apertura sia in termini di termoscanner per le scuole in modo da assicurare un ingresso sicuro nelle scuole, sono iniziative di cui noi campani possiamo andare fieri, perché abbiamo un Governatore che ha a cuore la nostra salute. Ma non è solo questione relativa al Governatore, la squadra tutta va riconfermata.” Stasera alle 20 la Sabia inaugurerà la sua sede elettorale in Via Volpe a Salerno.

