Sabia: “Il massimo impegno sulla sanità e contro il Covid”

Continua in lungo e largo per la Provincia di Salerno la campagna elettorale della candidata del Partito Democratico Gina Sabia, in sostegno al presidente Vincenzo De Luca e al compagno di partito Franco Picarone. Proprio con il presidente uscente, Vincenzo De Luca, in un recente convegno a Salerno ha ribadito l’importanza della nuova legge regionale varata sugli psicologi di base. “Importantissima per tutti – afferma la Sabia – l’introduzione del Sistema Informativo Sanità CampanIA (Sinfonia), di cui ha parlato il presidente De Luca, che permette di potenziare la risposta ai bisogni di tutti, operatori e cittadini, snellendo tutti quei processi burocratici che spesso rappresentano un ulteriore peso in particolare per i pazienti, e migliorando la comunicazione tra gli operatori coinvolti. L’ integrazione di figure professionali, che questa legge consente, farà si che si possa creare una vera e propria “rete” per la presa in carico completa del paziente che non si sentirà solo ad affrontare i suoi problemi.”. Più recentemente in un incontro Ad Eboli con Massimo Cariello e Franco Picarone, ha avuto modo di affermare con forza le sue convinzioni, che danno la forza e l’entusiasmo per qesta campagna elettorale, tutta rivolta al sociale. “l’impegno, il duro lavoro e la passione al servizio dei cittadini mi hanno sempre contraddistinto. La Sanità, che è il settore in cui lavoro e che conosco meglio, avrà la priorità assoluta in linea ed in continuità con quanto già fatto dal Governatore Vincenzo de Luca e la sua squadra, specie in questo delicato periodo ancora minacciato dall’epidemia da Covid-19.” E’ evidente che una giunta uscente saprà riprendere il lavoro in pochi giorni senza aver bisogno di settimane per insediarsi, su questo il centro sinistra risulta avvantaggiato, resta il tema del voto disperso tra tutte le sigle presenti nella coalizione, che potrebbe rendere la formazione della giunta uscente più difficoltosa, ma nel caso della sanità, il presidente in carica ha curato personalmente il tema, in modo da poter continuare immediatamente il lavoro fatto. In attesa di partecipare a nuovi eventi,le pagine social seguono in modo completo le principali tematiche della campagna elettorale, all’indirizzo: https://www.facebook.com/ginasabiaregionali2020 pagine che saranno di aiuto anche dopo la consultazione amministrativa.

