Sabato sera alle 19 messa in ricordo di Enzo Pastore

enzo sica

E’ trascorso un mese dalla scomparsa di Enzo Pastore, figura emblematica e carismatica del calcio dilettantistico campano che nel corso della sua vita ha dedicato tanto a questo sport, che poi è diventato la sua attività principale, proprio per farlo emergere, come ha fatto lui facendolo assurgere anche a livello nazionale.

Enzo Pastore è stato sempre per tutti il <presidente> anche se ha scalato tutti i gradini del Comitato regionale della Campania della Federazione Italiana Gioco Calcio anche se aveva iniziato come impiegato del Coni. Poi arrivò al Comitato dapprima come grande segretario che conosceva benissimo il regolamento federale e, dunque, era una figura carismatica per tutte le società dilettantistiche e poi arrivando a quella presidenza che fu per lui un autentico plebiscito quando fu eletto. Insomma una grande e bella persona travolto, poi, qualche anno fa da vicende in seno al Comitato che finora non sono state ancora chiarite del tutto ma che evidenziano, secondo tantissimi dirigenti di società, la sua estraneità.

Negli ultimi anni della sua vita terrena, minato da alcune patologie, ha sopportato tutto con cristiana rassegnazione anche con l’aiuto dapprima della moglie, la signora Renata Picciuolo che purtroppo nel mese di dicembre scorso ci ha lasciato, e poi dei due figlioli Giuseppe e Paolo che non gli hanno fatto mancare il loro sostegno così come i tantissimi amici che non lo hanno mai abbandonato sperando che riuscisse a superare la malattia che lo aveva minato.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare e un mese fa ci ha lasciato. Domani sera, sabato, alle ore 19 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore in via Bottiglieri ci sarà la messa per il trigesimo. Lo ricorda un manifesto fatto affiggere dai figli con le nuore, l’adorata nipotina, la sorella, i cognati, le cognate i nipoti ed i tantissimi amici che stasera saranno presenti in Chiesa per ricordarlo ancora una volta anche se il suo ricordo resterà per sempre in tutti,

Riposa in pace carissimo Enzo.

