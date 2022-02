Sabatini: «Pronto a restare a lungo»

SALERNO – Walter Sabatini, ds della Salernitana, è intervenuto a Radio Anch’io Sport su Radio 1: “Nicola ha avuto un impatto fenomenale ma non sottovaluterei il suo staff, che è comunque una qualità dell’allenatore. Ha portato una scarica di adrenalina che ha subito indirizzato la squadra, è una persona straordinaria e un allenatore di alto livello. Eravamo in cerca di un presupposto, cioè capire se un gruppo di calciatori assemblato in pochi giorni potesse diventare una squadra”, ha aggiunto Sabatini. “La partita col Milan ci ha detto di sì, cosa che non era così fino all’avvento della nuova società. Ora affrontiamo il resto della stagione con questa consapevolezza”, ha proseguito. Infine parlando del suo futuro, Sabatini ha detto: “Spero di restare anche dopo, mi stanno riempiendo di affetto e ne ho bisogno. Sono in debito con Salerno, se il presidente vuole, io ci sarò”.

