Sabatini pronto a piazzare il primo colpo: in difesa arriva Fazio

di Fabio Setta

SALERNO – Non era presente allo stadio, il ds granata Sabatini anche perché è stato impegnatissimo sul fronte mercato, piazzando il primo colpo di questo mercato invernale. Il difensore argentino Federico Fazio, classe 1987, è pronto a vestire la maglia granata. L’annuncio potrebbe arrivare già in giornata. Il calciatore, in scadenza di contratto con la Roma, quest’anno non ha mai giocato mentre l’anno scorso sempre nella capitale sponda giallorossa ha collezionato sei gettoni di presenza, segnando un gol. Fazio, peraltro, ha origini salernitane, considerato che il suo nonno materno era di Lentiscosa, frazione del comune di Camerota. Un giocatore di grande esperienza, non c’è dubbio, che potrà sicuramente dare una mano importante al reparto difensivo della Salernitana in questa seconda parte di campionato. Sempre dalla Roma non è escluso che possa arrivare in prestito l’esterno destro Santon che non trova spazio agli ordini di Mourinho. Sempre come centrale difensivo, Sabatini è in pressing su Maksimovic, in uscita dal Genoa. Anche in questo caso l’accelerata decisiva potrebbe arrivare a breve. Sabatini però è consapevole che servono rinforzi in tutte le zone del campo. A breve però, arriveranno anche le cessioni. Sicuramente Aya, richiesto dalla Ternana e che ormai è fuori rosa da tempo, ma potrebbero lasciare Salerno anche Schiavone, richiesto da diversi club di B e Jaroszynski, nonostante la prestazione positiva di Verona. Da valutare anche Bogdan, mentre per Kechrida la cessione appare inevitabile. Su Zortea, di proprietà dell’Atalanta, si è fiondato l’Empoli. In bilico Bonazzoli, seguito dal Cagliari che ha offerto Caceres che però non sembra rientrare tra i piani di Sabatini. L’attaccante a fine gara ha lanciato la maglia e i pantaloncini alla curva, quasi in segno di addio. Potrebbe andar via anche Belec che non convince Sabatini. Possibile scambio col Parma con Sepe.

