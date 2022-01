Sabatini: preso anche Perotti

Abbiamo centrato gli obiettivi che c’eravamo prefissati. Non sono esaltato ma moderatamente soddisfatto”. Questo il commento del DS della Salernitana Walter Sabatini dopo il gong che sancisce la fine della sessione invernale del calciomercato. “Sono venuti buoni calciatori giovani ma il problema ora sarà di amalgamare il gruppo nel più breve tempo possibile. Purtroppo non avremo molte giornate per preparare la gara con lo Spezia che già reputo essenziale. Bisognerà mettere subito in piedi una squadra pronta a questa partita così importante e questo un pò mi preoccupa ma confido nelle qualità dei giocatori che sono venuti. I calciatori forti certe dinamiche e certi momenti li capiscono subito e questi innesti sono forti”.

Sabatini anticipa anche che Diego Perotti sarà un nuovo calciatore granata: “E’ un campione che però viene da stagioni molto tribolate. L’ho fatto seguire nel percorso di recupero che ha avuto e adesso sta molto bene e saprà dare il suo contributo”.

Sull’obiettivo finale del campionato: “Non mi illudo, la sfida è ardua e molti ci hanno attribuito il 93% di possibilità di retrocessione. Io mi tengo stretto quel 7% che manca e me lo giocherò insieme con la città, la società, l’allenatore e la squadra con il coltello nei denti fino alla fine”.

La chiosa finale è per Iervolino ed i tifosi: “Vorrei ringraziare il Presidente che mi ha dato la possibilità di lavorare serenamente e bene, forse mai così tanto nella mia carriera. Ci sono tutti i presupposti per combattere e cominciare una nuova stagione. Sarò già da domani a Salerno perché voglio vedere il primo allenamento della squadra insieme”.

“Spero infine che tutta la gente, tutti i nostri tifosi abbiano fiducia e forza da trasmettere alla squadra già da lunedì prossimo. Senza il pubblico e senza una forte spinta popolare fatta di passione ed emozione non avremmo chance ma sono certo che il popolo di Salerno risponderà alla grande”.

