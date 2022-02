Sabatini non conferma nè smentisce l’esonero di Colantuono

E’ intervenuto alla trasmissione Goal su goal in onda su LiraTv il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini che sull’esonero Colantuono non ha voluto confermare l’indiscrezione. Sabatini ha parlato di nottata di riflessione certificando che di fatto non è stato ufficializzato nulla. Il Ds granata si è detto soddisfatto del lavoro dei legali di Iervolino per il ritorno del punto di penalizzazione e la sentenza di giocare la gara contro l’Udinese che farà il paio con quella contro il Venezia. Sabatini ha elogiato l’impegno della squadra considerando la percentuale di possibilità di salvezza superiore al famigerato 7% come valutato da alcuni addetti ai lavori. Il direttore valuta positivamente l’operato e la serietà di Colantuono ma non lesina di parlare di un’eventualità Pirlo. Ma anche Nicola, ex Crotone piace al direttore Sabatini che comunque non ufficializza nessun nome tantomeno non conferma nessun esonero.

