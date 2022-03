Sabatini: «Ho sbagliato la scelta dei calciatori»

di Marco De Martino SALERNO – Recita il mea culpa Walter Sabatini al termine della partita pareggiata dalla Salernitana con il Sassuolo. Ai microfoni di Dazn, a caldo, il direttore sportivo granata si assume le responsabilità per l’ennesimo risultato deludente che riduce le speranze di salvezza dei granata: “C’è molto rammarico per non aver vinto oggi –spiega Sabatini- ma ce n’è per non averne vinte anche altre, questa squadra non riesce a vincere ed è una responsabilità precisa che ho io e sono venuto qui pubblicamente ad autodenunciarmi. Purtroppo ho fatto un errore di valutazione credendo in giocatori fermi da tanto tempo, fermo restando che il Perotti di oggi ha dimostrato di essere un calciatore di livello assoluto”. Parole chiare, precise e senza filtri quelle del diesse che prosegue descrivendo la propria delusione per l’andamento del match: “Abbiamo creato tanto, abbiamo trovato il 2-2 contro una squadra imbottita di nazionali, che era riuscita a rimontare giocando un gran calcio. Invece la squadra ha reagito, ha creato tanto, ha trovato il pareggio, ha sfiorato la vittoria ed ha messo in campo un grandissimo coraggio che è una qualità da non disperdere. Devo però assumermi questa responsabilità nei confronti del club, del presidente e dei tifosi”. L’occasione finale capitata alla Salernitana per portare a casa i tre punti toglierà il sonno a Sabatini: “Quando ripenso a quella palla capitata sul piede di Bonazzoli che di solito è un cecchino, il mio rammarico cresce. Purtroppo –continua Sabatini- non abbiamo fatto gol ed è un peccato perché vincere rimontando con un gol al 90’ sarebbe stata una inezione di fiducia importante per tutto il gruppo ed una ripartenza straordinaria per le prossime gare”. In conclusione Sabatini riafferma la propria fiducia nei confronti di un gruppo che ha costruito rapidamente nel finale del mercato invernale: “Non manca molto per vincere a questa squadra perché –spiega il ds granata- non si fanno a caso due gol al Sassuolo sfiorando anche il terzo, questa rimane una partita di alto livello contro un grande avversario. Comunque questa è la mia squadra e non la rinnegherò mai, sarò sempre con loro –conclude Walter Sabatini- sia quando si vince che quando si perde”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia