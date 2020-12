S. Eustachio: su 10mila residenti solo in 48 hanno fatto il tampone

Solo 48 i tamponi rapidi fatti ieri mattina nel piazzale antistante la chiesta di sant’Eustachio, tutti risultati negativi, che ha organizzato uno screening gratuito che terminerà oggi e che si sperava avesse un afflusso maggiore di persone. Nei quartieri della zona orientale che gravitano intorno alla parrocchia infatti vivono circa 10.000 persone e lo 0,5% di presenza della prima giornata non è certo un risultato positivo. Aveva organizzato l’iniziativa don Nello Senatore per aiutare soprattutto le famiglie più povere che non avevano la possibilità di sottoporsi ad un test a pagamento. la salute prima degli interessi economici , aveva detto il parroco di Sant’Eustachio ma evidentemnete i secondi sono prevalsi sui primi.

