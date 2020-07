S. Eustachio invasa dai cinghiali, ogni sera a valle arriva il branco

A Sant’Eustachio adesso è paura fra i residenti, con un branco di cinghiali che ogni sera scende a valle dalle colline circostanti per invadere il rione orientale della città. L’ultimo avvistamento il 25 giugno scorso, con i residenti costretti a rifugiarsi in casa, evitare di essere caricati dagli stessi cinghiali. Rovistano fra i rifiuti e girano indisturbati fra le auto in sosta, non senza creare pericoli.

