Russo: “Tringali? Prova ad imitare De Luca”

di Erika Noschese

Magistrato contro magistrato. Michelangelo Russo contro Claudio Tringali. L’ex giudice salernitano, infatti, non ha risparmiato accuse all’assessore alla Sicurezza e alla Trasparenza del Comune di Salerno, paragonandolo al protagonista del film Zelig. “Tringali non è mai sé stesso, interpreta dei personaggi e ora sta imitando il governatore: prima ci ha provato con la Trasparenza – e il suo editto ne è la prova – poi ha capito che con De Luca non è mai esistita la trasparenza ed è passato alla sicurezza”, ha dichiarato l’ex magistrato Russo, intervento al secondo appuntamento di Salerno a porte Chiuse, organizzato dalla sinistra locale e dall’ex parlamentare Andrea De Simone. Russo ribadisce la necessità di fare fronte comune tra i consiglieri d’opposizione “per mettere alle strette un’amministrazione che ha tanti peccati da scontare”. Accuse anche alla giustizia, in qualche modo ammaliata dal fascino dell’ex sindaco di Salerno: “Ha colonizzato Salerno con delle cambiali bianche, in qualche modo anche la magistratura credeva nella sua azione, pensavano lo facesse per il bene della città ma è finita l’epoca della non criticabilità della magistratura”. All’incontro di ieri ha partecipato anche la consigliera Elisabetta Barone che ha anticipato un incontro in programma lunedì al Salone dei Marmi per discutere delle opportunità che ha la città di Salerno grazie ai fondi Pnrr mentre, sempre nell’ambito di “Salerno a Porte chiuse” mercoledì si terrà un incontro sui beni comunali. “Di fronte al centro sociale è stato realizzato un centro pastorale: l’affitto della sala per un incontro costa 90 euro l’ora. Possiamo pagare così tanto per una struttura realizzata con i soldi dei cittadini? Si tratta di un’opera pubblica che è stata privatizzata”, ha attaccato la consigliera Barone; il caso potrebbe finire in consiglio comunale.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia