Ruggi, Pisacreta operato, intervento riuscito

Dal Ruggi arrivano anche buone notizie. Narciso Pisacreta, ex guardalinee internationale e vice presidente dell’AIA, è ricoverato nel reparto di Orto traumatologia dell’ospedale di Salerno, diretto dal dottore Mauro Nese in seguito alle fratture multiple riportate dopo una caduta accidentale da una scaletta. Pisacreta è stato operato ieri mattina dal dottor Maurizio De Cicco, coadiuvato al tavolo operatorio dal dottor Mauro Ungaro e dalla dottoressa Federica Mastrodonato per una frattura complessa di gomito con buon risultato. Un intervento delicato per la molteplicità delle fratture riportate che è stato brillantemente eseguito dall’equipe del dottor De Cicco. Pisacreta sta bene e ora deve affrontare degenza e riabilitazione. A lui un in bocca al lupo.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia