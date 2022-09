Si chiama Rosen Beach la spiaggia di Milano Marittima adatta alle famiglie con bambini così come a chi vuole rilassarsi, godersi le vacanze al mare e divertirsi. Se Milano Marittima è nota fin dagli anni Sessanta per le sue spiagge da vip e movida notturna, non mancano gli stabilimenti (i cosiddetti “bagni” in romagnolo) più tranquilli e conformi alle esigenze di chi ama vacanze comode, riposanti, lontane da stress e caos di ogni tipo. A pochi minuti dal centro di Milano Marittima lo stabilimento balneare Rosen Beach offre diversi servizi pensati appositamente per coccolare i propri ospiti e farli stare bene in ogni momento della giornata.

Ombrelloni, lettini e sdraio sono ben distanziati fra loro per assicurare comfort e privacy a ciascun ospite o gruppo famigliare. Le docce sono disponibili sia fredde che calde. Immancabile il servizio bar e la piccola ristorazione con un’offerta sfiziosa per chi desidera mangiare in spiaggia: panini, pizzette e bruschette, insalatone miste e le mitiche piadine romagnole, solo per citare alcune proposte appetitose. Il tutto è consumabile al bar-ristorantino dello stabilimento oppure direttamente sotto l’ombrellone. Ma a proposito di cibo e vacanze, al Rosen Beach si può fare ogni mattina colazione in spiaggia fino alle 11.30, seduti ai tavoli del bar oppure sulle sdraio vista mare.

Per alcuni questo non solo è il pasto più importante della giornata ma anche il momento più rilassante delle proprie vacanze. E se la colazione in spiaggia è un must non può non esserlo l’aperitivo al tramonto in riva al mare. Allo stabilimento Rosen Beach si possono gustare aperitivi alcolici e analcolici, serviti con gli immancabili sfiziosi stuzzichini per tutti i gusti. Tra i cocktail proposti: l’Hugo, con prosecco, sciroppo di sambuco, menta fresca; il celebre Mojito e le sue varianti più cool: il Black Mojito, con rum, soda, menta, lime, liquore alla liquirizia, zucchero di canna e il Blue Mojito, con rum, soda, menta, lime, blue curacao e zucchero di canna.

Altri importanti servizi forniti dal Rosen Beach la spiaggia di Milano Marittima: wi-fi gratuito; braccialetto anti-smarrimento con i dati dello stabilimento per tutti i bambini ospiti; area giochi attrezzata e sicura; sport kids, ping pong, biliardino, parcheggio biciclette. Per gli amanti degli sport acquatici, alla Rosen Beach è possibile prenotare (a pagamento) lezioni di nuoto in mare o in piscina, lezioni di surf da onda e lezioni di SUP (Stand Up Paddle, ovvero una variante del surf: si sta in piedi sulla tavola e si rema con una pagaia).

A tre minuti dallo stabilimento Rosen Beach si trova l’Hotel Rosen Beach 3 Stelle Superior. Immerso nella pineta di Milano Marittima, è pensato per ospitare al meglio famiglie con bambini (ma non solo). Dispone di una piscina esterna riscaldata e di un giardino di 500 mq dove trascorrere serenamente del tempo libero a leggere, a chiacchierare oppure a gustarsi un rilassante aperitivo all’ombra di pini e palme californiane. Il ristorante dell’Hotel è il suo fiore all’occhiello, con un’apprezzatissima cucina di carne e pesce dell’Adriatico.

