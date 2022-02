Rosaria Salzano: “Piazza Sant’Agostino non può rimanere così, meglio un parcheggio”

di Monica De Santis

“Piazza Sant’Agostino torni ad essere un parcheggio”, Rosaria Salzano gestisce insieme con il marito il ristorante “Osteria dei Sapori” in vicolo Santa Maria De Domno, una traversa che collega proprio piazza Sant’Agostino con via Dei Mercanti. Anche lei come tutti i commercianti della zona chiede una nuova destinazione d’uso della piazza… “Il problema dei parcheggi in centro città da oltre dieci anni è diventato sempre più grande. E’ vero ora c’è il parcheggio di Piazza Della Libertà, ma non lo conoscono tutti, molti clienti dobbiamo guidarli noi per fargli capire dove andare”. Rosaria dunque evidenzia, come anche altri hanno fatto nei giorni scorsi ed anche nelle precedenti settimane la poca pubblicità della nuova area di sosta e la mancanza di segnaletica per poterla raggiungere… “Questo è un problema perchè non tutti i clienti chiamano per dirci che non riescono a trovare parcheggio, chi non telefona, alla fine rinuncia e torna a casa o si reca in località dove i parcheggi sono sicuri. E alla fine siamo noi ristoratori e commercianti a perderci”. Sulla vicenda piazza Sant’Agostino la ristoratrice non ha dubbi… “Deve tornare ad essere un parcheggio, per tanti motivi. Noi che abbiamo un’attività commerciale e che la sera finiamo di lavorare anche alle 2 di notte e siamo stanchi non è comodo dover arrivare fino a piazza Della Libertà. Se ci venisse dato un permesso, a pagamento che sia chiaro, per parcheggiare in piazza Sant’Agostino, sarebbe sicuramente più comodo, senza contare che anche tanti nostri clienti potrebbero trovare molto più comodo parcheggiare a pochi metri dai locali e dai negozi della città”. La signora Salzano punta il dito contro l’Amministrazione Comunale… “Di fatto piazza Sant’Agostino è già un parcheggio, ma solo per pochi eletti e per qualcuno che abusivamente viene a mettere la macchina. A questo punto perchè non prevedere un parcheggio in piena regola. Va benissimo la proposta fatta da alcuni miei colleghi, mettiamo una tariffa anche di 3 euro, la paghiamo noi ai nostri clienti. Alla fine conviene a tutti. Noi non perdiamo clienti, il comune incassa soldi e siamo tutti più felici. Ed invece no, si preferisce avere una piazza inutile, poco sfruttata se non nelle ore serali da alcuni locali che richiamano una clientela più giovane, piuttosto che sfruttare e recuperare anche dei soldi e poi dicono che hanno le casse in rosso. Ebbene questa potrebbe essere una soluzione. Si mette a pagamento il parcheggio e si recuperano soldi”. Resta poi la questione pulizia e sicurezza… “Non ci sono controlli, soprattutto nei due vicoletti, quello dove si trova il mio locale e quello adiacente, che sono presi sempre di mira da extracomunitari che non solo li usano per dormirci, ma anche per farci i loro bisogni e a volte è capitato anche questo per dare fastidio ai passanti. Più di una volta abbiamo segnalato episodi del genere, ma nessuno ci ha mai ascoltato ed intanto ogni giorno tocca a noi pulire e disinfettare almeno la stradina dove abbiamo il locale perchè non possiamo di certo accogliere i clienti in una strada sporca”.

