Rosanna Addezio: “Per le piccole attività non alimentari il caro bollette incide poco”

di Aldo Galatro

Lo spettro dell’aumento delle bollette incombe e minaccia gran parte delle imprese salernitane, in particolar modo i lavoratori autonomi. Il caro bollette abbraccia un po’ tutti i settori, dall’industria del turismo a quella manifatturiera e, di conseguenza, molti imprenditori rischiano di andare in crisi. Ma come stanno affrontando questa situazione i piccoli imprenditori? L’abbiamo chiesto alla titolare di una fumetteria di Salerno, la signora Rosanna Addezio, della fumetteria “Fumetteria Salerno”, in via Lungomare Cristoforo Colombo, 99, la quale ci ha spiegato come funziona la sua attività, il pubblico che riesce a raggiungere e come vanno gli affari. Come vanno le vendite nella vostra fumetteria?

“Questo è un settore dove le vendite hanno mantenuto sempre uno standard medio-alto, perché alla fine si tratta di lettura, di collezionismo. Quindi, anche dopo il periodo del lockdown, è stato un crescente per la lettura. Ovviamente c’è bisogno, comunque, di tanto lavoro e di tanto impegno essendo in una città piccola come Salerno. Aggiornarsi sulle novità settimanali. Dunque, bene o male, unendo le forze andiamo avanti”.

Il caro bollette ha inciso per voi?

“Il caro bollette incide in maniera relativa poiché non essendo un’attività a livello alimentare, di gastronomia non incide più di tanto. Non ci sono consumi di frigoriferi, di forni elettrici, di apparecchiature elettrodomestiche. Quindi, i consumi sono aumentati ma leggermente per noi”.

L’acquisto di prodotti online ha compromesso la vendita di prodotti dal vivo o riuscite a vendere bene ugualmente?

“Noi riusciamo a compensare con la vendita online, perché ovviamente ci si deve adattare al momento e dunque devi anche essere aggiornato sulle piattaforme online. Le nostre vendite si sviluppano sia fisiche che online giacché abbiamo varie piattaforme di vendita dove vendiamo appunto e mettiamo i nostri prodotti che abbiamo all’interno del negozio”.

Vendete più online o fisicamente?

“Per vendere bene online ci si dovrebbe dedicare totalmente all’online e, siccome, l’attività è frequentata quotidianamente da parecchi ragazzi compensiamo un po’ l’online e un po’ al negozio”. Quindi i fumetti hanno un pubblico più giovanile? “I manga sì, i fumetti sì. Hanno una fascia d’età che va dai 12/13 anni fino ai 30 anni circa”.

Dunque sopra i 30 anni non vendete?

“Sopra i 30 anni sì ma sono di meno i collezionisti. Si tratta di un livello superiore di collezionismo. A quel punto finiscono i fumetti e subentra un altro tipo di collezionismo, ovvero tavole originali, fumetti da collezione. È difficile trovare questa merce in negozi come i nostri poiché è materiale che ti devi accaparrare in altri canali di vendite, per esempio aste da collezionisti”.

Quale prodotto vendete di più e quale di meno?

“Vendiamo di più i fumetti quali i manga giapponesi, i supereroi, i comics, le graphic novel. Invece, il fumetto italiano è calato un po’ perché è rimasto standard con le serie italiane un po’ datate. Quindi, giustamente, il ragazzo è difficile che cominci una serie che è andata in onda 10/15 anni fa. Il ragazzo vuole la serie del momento. Ragion per cui è difficile trovare un ragazzo che inizi una serie di Tex Willer, di Topolino, di Zagor, di Martin Mystère”.

Cosa incuriosisce di più i vostri clienti/lettori?

“Le novità. Poi, la professionalità, la serietà, il rispetto. Tutto ciò li porta a ritornare nel nostro negozio”. Cosa fareste per incentivare le persone (in questo caso più anziane) a comprare i vostri prodotti?

“Bella domanda. È un domandone perché le persone con un’età maggiore sanno bene le cose che vogliono comprare, che vogliono leggere però, magari, ogni tanto ci si può consigliare una riproposta del passata fatta in maniera diversa. Insomma, qualcosa che può suscitare una particolare attenzione in un vecchio lettore”.

Avete qualche consiglio / suggerimento per chi vuole aprirsi un’attività?

“Di puntare un obiettivo, ragionarci su e farsi due conti e magari metterlo in atto. Però, in ogni caso, se una persona si prefissa un obiettivo e decide che vuole raggiungerlo secondo me, alla fine, ci riuscirà. Con un po’ di impegno il risultato si vedrà”.

