Rocco Palladino: “Che emozione la prima con Ago”

La scorta granata porta la firma anche dell’ispettore Rocco Palladino, anche lui in pensione ma operativo in una nota società di vigilanza.Lunga la sua carriera come poliziotto. Nel maggio del 1976 fu distaccato in Friuli, per prestare servizio in aiuto alle popolazioni terremotate, poi a Milano dove ha combattuto il terrorismo ma ha pure cominciato a frequentare gli stadi. E lo fece nel tempio del calcio, San siro. Il 9 giugno 1988 fu assegnato alla Digos della Questura di Salerno e sino all’ultimo giorno di lavoro è stato coordinatore della Squadra Tifoserie della Digos.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia