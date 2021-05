Roberto Squecco lascia il carcere dopo cinque mesi

di Pina Ferro

L’imprenditore Roberto Squecco lascia il carcere di Fuorni dopo cinque mesi di detenzione. Nella tarda serata di lunedì gli è stato notificato il provvedimento emesso dal tribunale di Salerno e con il quale veniva disposta la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella del divieto di dimora nella provincia di Salerno con la prescrizione di non accedere in alcun comune della provincia. Poco dopo le 21,30 di lunedì sera Roberto Squecco ha lasciato il carcere di Salerno per recarsi a Roma dove trascorrerà i prossimo giorni in attesa di individuare un’area più vicina alla Provincia di Salerno. L’imprenditore nel settore delle onoranze funebri e trasporto infermi fu arrestato con l’accusa di Intestazione fittizia di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio, peculato, abuso d’ufficio e falso, turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’indagine prese il via dagli avvenimenti successivi alla vittoria elettorale di Franco Alfieri. Questi, alla guida di una coalizione di centro sinistra, fu eletto sindaco di Capaccio Paestum il 9 giugno 2019. Quando fu decretata la vittoria di Alfieri i cittadini assistettero ad un carosello di ambulanze.

