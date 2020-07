Roberto Marino: La fine di un’epoca

Il mondo della musica è a lutto e in particolare quello per la musica per il cinema, e non riesco nemmeno a pensare.., sento solo una profonda tristezza come quando è toccato ad altri grandissimi come WIlliams, Goldsmith, o lo sarò per Shore sarà la fine di un epoca e forse proprio del cinema, rimarremo in mano ai soliti “arpeggiatori da strapazzo” che non sanno nemmeno come funziona una telecamera e avremo una musica “figlia” di macchinette e “precotto”. E’ un’ epoca che se ne va è la qualità che sparisce. Non sono per le celebrazioni, su di lui è stato detto già tutto, è come se alla razza umana, avendo prosciugato ogni risorsa naturale per produrre cibo vero, rimanesse da mangiare solo Mc Donald.

Roberto Marino compositore

