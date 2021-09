Ritrovato a Bologna Guglielmo Belmonte

“Trovato!

Grazie a tutti, vi adoro, siete meravigliosi!!”

Scrive così su Facebook Rita Francese la mamma di Guglielmo Belmonte, scomparso da casa dallo scorso venerdì. L’appello era stato lanciato attraverso i sociale dalla madre, che in più e più occasioni aveva scritto sempre sul suo profilo “Io non dormo da venerdi, controllo in continuazione il cellulare per avere notizie, è diventato un figlio nostro”. Alla fine il tam tam sui social e l’attenzione dei media locali e nazionali ha dato i suoi frutti. Guglielmo è stato ritrovato a Bologna, sta bene e le forze dell’ordine hanno immediatamente avvisato la famiglia. Immediatamente sono arrivate le felicitazioni dei tantissimi che in questi giorni hanno condiviso la foto di Guglielmo con la notizia del suo ritrovamento. Messaggi di felicitazioni rivolti soprattutto a mamma Rita che non si è mai data per vinta e che sapeva benissimo che alla fine avrebbe riabbracciato il suo adorato ragazzo

